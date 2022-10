Në Premier League apo në Serinë A? Conte dhe Bouncci sërish bashkë

Leonardo Bonucci dhe Antonio Conte mund të ritakohen në të njëjtën skuadër, edhe pse nuk është e qartë nëse kjo do të ndodhë te Tottenhami apo tek Juventusi. Nga njëra anë qarkullojnë zëra mbi një rikthim në Torino të teknikut puljez, nëse Allegri nuk do t’ia dalë të nxjerrë skuadrën nga situata e vështirë që po përjeton. Ndërkohë, në orët e fundit nga Anglia vijnë zëra për një interesim të Tottenhamit për mbrojtësin.

E ardhmja e të dyve, në fakt, është pezull. Conte ka shtyrë çdo diskutim në lidhje me rinovimin e kontratës, që i skadon në qershor, ndërsa Tottenhami kërkon të gjejë një akord sa më shpejt që të jetë e mundur. Flitet madje edhe për një propozim prej 20 milionë eurosh në sezon për të blinduar Conten në stol. Ndoshta edhe me mundësinë për të sjellë në Londër pikërisht Bonnuccin, që me Conten në stol ishte një lider në fushë.

Qendërmbrojtësi gjithmonë ka refuzuar propozimet që i kanë ardhur nga jashtë për motive familjare, por Premier League mbetet një destinacion i dëshiruar nga kushdo. Përveç të tjerave, situata tek Juventusi është delikate, raportet me Allegrin nuk janë dhe aq të mira. Mes lënies në stol dhe divergjencave taktike, nëse trajneri toskan qëndron te Juve, kjo do të ishte një një motiv më shumë për të marrë në konsideratë një aventurë të re. Juventusi nuk do të rezistonte, duke qenë se kontrata e Bonuccit peshon, paguhet 7 milionë euro në sezon, dhe shpejt mund të bëhet një problem, duke parë se skadon në 2024, kur lojtari do të jetë 36 vjeç. Bardhezinjtë nuk do të bëheshin pengesë, sidomos nëse në fund të sezonit nuk sigurojnë vendin e katërt dhe të ardhurat e Champions League. Në atë pikë do t’u duhej të bënin një revolucion me reduktim kostosh, duke hapur derën e largimit dhe për Bonuccin.