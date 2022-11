“Në Spanjë, Segunda ndiqet më shumë se Juve-Bayern! Superliga, e rrezikshme”

Javier Tebas vazhdon të mbetet i palëkundur në idenë e tij kundër krijimit të Superligës Europiane. Kreu i La Liga-s spanjollë ka folur rreth projektit që kundërshtohet me forcë nga UEFA dhe shumica e tifozëve, duke mos kursyer sulmin ndaj Realit, Barcelonës dhe Juventusit, klube që nuk kanë hequr dorë nga krijimi i kompeticionit të ri.

“Nuk është e vërtetë që të rinjtë po largohen nga futbolli, realisht po ndodh e kundërta. Konceptimi i Superligës është i rrezikshëm për futbollin, sepse me krijimin e këtij turneu do humbiste thelbi i kësaj loje. Superliga do rrënonte kampionatet kombëtare dhe qindra mijëra vende pune të lidhura me to.

Po ju jap një shembull: në Spanjë kampionatet kombëtare ndiqen më shumë se ndeshjet e fazës së grupeve në Champions League. Njerëzit preferojnë të shohin më shumë një sfidë të Segunda Divizion se një përballje Juventus-Bayern Munchen”, deklaroi presidenti i La Liga-s.