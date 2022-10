Në vitin e fundit të kontratës, Juventus dhe Roma përplasen për mbrojtësin

Juventus është vendosur në kërkim të një mbrojtësi për sezonin e ardhshëm duke konsideruar se ky aktuali mund të jetë sezoni i fundit për Leonardo Bonuccin. Në fokusin e drejtuesve bardhezi ka përfunduar Evan Ndicka, që aktivizohet me Eintracht Frankfurt në Bundesligë.

23-vjeçari po luan sezonin e tij të fundit me skuadrën gjermane dhe në verë mund të largohet me parametër zero nga Frankfurti. Në këtë formë, Juventus kërkon të përfitojë dhe të transferojë francezin në Serie A.

Mirëpo, nuk është vetëm Juventus që kërkon shërbimet e Ndicka duke qenë se edhe Roma e trajnerit Jose Mourinho është gjithë “sy e veshë” nga ajo që po ndodh me situatën e mbrojtësit te Frankfurt. Verdhekuqtë synojnë të përforcohen në repartin difensiv dhe Ndicka është një nga të preferuarit e teknikut luzitan.

Megjithatë, në fund ajo që do të rezultojë vendimtare do të jetë edhe vetë dëshira e lojtarit i cili duke qenë i lirë nga detyrimet kontraktuale mund të zgjedhë opsionin që i përshtatet më shumë.