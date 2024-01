Nëna e Mbappesë: Nëse do të kishim mundësi, do të merrnim edhe 10 miliardë…

Kylian Mbappe mbetet gjithmonë futbollisti më i përfolur në planet. Ndoshta pse është më i forti ose në çdo rast një nga tre të parët dhe se e ardhmja e tij është një temë e përditshme diskutimi në të gjitha vendet, veçanërisht në Francë dhe Spanjë.

Sulmuesi i PSG-së do të jetë i ftuari special i programit “Envoyé Special” javën e ardhshme, por pa ndonjë surprizë. Ai nuk do të japë asnjë të dhënë për ekipin e tij të ardhshëm.

Fayza Lamari, nëna e lojtarit të datëlindjes 98, shpjegoi se djali i saj do të dhurojë 30% të pagës për fondacionin “Inspired by Kylian Mbappé” dhe kjo do të jetë tema e intervistës së tij.

Ajo ka deklaruar se gjatë negociatave me PSG-në në vitin 2022 do të kishte pranuar një shumë edhe më të madhe për rinovimin e kontratës.

“Nuk ka asnjë faj apo turp, nëse do të kishim mundësi për të marrë 10 miliardë euro, do t’i kishim marrë, sepse kështu funksionon sistemi.”

Lexo edhe:

PSG njoftoi në maj të 2022 zgjatjen e tij për dy sezone të tjera me opsionin e një tjetër viti shtesë, i cili nuk u ushtrua verën e kaluar.

Paga e tij shkon në 72 milionë euro bruto në vit, përveç bonusit të besnikërisë, nëse ai vazhdon karrierën në Paris. Ky i fundit (bonusi), me vlerë 80 milionë euro, është refuzuar nga vetë Mbappe, që ka konfirmuar se do t’ia bonuset e klubit në rast të një largimi me parametër zero.

​