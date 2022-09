New York Times zbulon shifrat marramendëse të kontratës së rinovuar të Mbappesë

New York Times ka publikuar këtë të martë një intervistë me një prej futbollistëve më të shquar të skenës botërore: Kylian Mbappé. Është folur shumë këtë verë për rinovimin e “yllit” francez me PSG-në dhe refuzimin e ofertës së Realit të Madridit, klub që e kishte ndjekur prej pesë vitesh.

Gazeta prestigjioze amerikane ka zbuluar edhe shifrat e kontratës milionere që PSG-ja i ofroi lojtarit të Bondy për ta bindur që të mos largohej nga kryeqyteti francez. Sipas këtij informacioni, Mbappé do të marrë 250 milionë dollarë (251.46 )milionë euro) për tri sezonet e ardhshme, afërsisht 83 milionë për sezon.

Oferta e PSG ishte thjesht e parefuzueshme. New York Times pretendon se Mbappé mori rreth 125 milionë për nënshkrimin e rinovimi, pagesa më e madhe e bërë ndonjëherë për një lojtar pa kontratë në historinë e sportit.

Megjithatë, ai ka insistuar në këtë intervistë se shumat e mëdha të parave të ofruara nuk ishin ato që e shtynë të merrte vendimin përfundimtar: “Sepse kudo që të shkoj do të më japin para”.