Newcastle bëhet “kërcënues”, kërkon një nga sulmuesit më në formë të Premier League

Surpriza e këtij sezoni në Premier League është padyshim Newcastle United. “Qymyrxhinjtë” në gjashtë sfidat e fundit në Premier League kanë fituar pesë ndeshje dhe kanë barazuar në Old Trafford me Man United. Aktualisht Newcastle ndodhet në vendin e katër me 24 pikë, vetëm 2 pikë më pak se Tottenham i vendit të tretë.

Deri në nisje të botërorit, Newcastle do të luaj edhe dy sfida të tjera në Premier League, fillimisht me Southampton dhe më pas në shtëpi me Chelsean. Padiskutim që synimi kryesor është marrja e pikëve maksimale, ndërsa fokusi kryesor i drejtuesve të klubit që tani është merkato dimërore. Sipas raportimeve të mediave britanike, Newcastle është e interesuar për të transferuar në janar sulmuesin e Brighton Leandro Trossard.

Belgu po zhvillon në sezon fantastik deri tani dhe interes për të ka shfaqur Chelsea , Arsenal dhe Atletico Madrid. Kontrata e Trossard me Brighton përfundon në verën e vitit 2023 dhe në rast se nuk arrihet një marrëveshje për rinovimin e kontratës, atëherë Brighton do të pres ofertat e duhura financiare në merkaton e janari.

Trossard në 12 sfida deri tani në Premier League me Brighton ka shënuar shtatë gola.