Neymar konsiderohet “barrë” në Paris, por e ka ndarë mendjen për të ardhmen

PSG duhet “të heqë qafe” disa lojtarë më këtë merkato verore. Neymar Junior, për shkak të pagës së tij shumë të lartë (afër 50 milionë bruto në sezon), sipas L’Equipe është një prej tyre, por braziliani tashmë e ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të lëvizë nga kryeqyteti francez.

PSG arriti të bindë Kylian Mbappénë të rinovonte kontratën deri në vitin 2025, ndërsa Luis Campos është bërë këshilltar sportiv i klubit parizien. UEFA ka kërkuar shpjegime për bilancin ekonomik të klubit, pasi humbjet kanë arritur shifrën 224 milionë euro. Parizienët janë të detyruar të lehtësojnë zërin e pagave që kalon shifrën 600 milionë euro.

Neymar nuk ka as më të voglin synim për të lëvizur, braziliani është shprehur se vendi i tij është te PSG dhe se asgjë nuk do ta bëjë të ndryshojë mendje. Edhe Messi ka pagë lartë, të ngjashme me të brazilianit, por drejtuesit e PSG-së mendojnë se ai është më i vlefshëm.