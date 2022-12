Neymar, letër “dashurie” trajnerit Tite: Duhet të jemi të fortë

Brazili u eliminua papritur çerekfinale të Botërorit. Penalltitë ndaj Kroacisë dënuan pesë herë kampionët e botës, që nuk ia dolën ta mbyllnin ndeshjen për 120 minuta lojë. Pas Marquinhos, që goditi shtyllën, do t’i vinte radha për të goditur Neymarit, por gjithçka ishte mbyllur,

Lojtari i PSG-së pati ndoshta mundësinë e tij të fundit për të marrë Kupën e Botës, pasi në eventin e ardhshëm do të jetë 34 vjeç. Tani është koha për të reflektuar dhe mbyllur faqen dhe në këtë proces Neymar ka dashur të falënderojë tashmë ish-trajnerin e Brazilit, Tite.

Nëpërmjet një letre të hapur të publikuar në llogarinë e tij në Instagram, Neymar i drejtohet me përzemërsi Tites.

“Të takova si trajner dhe e dija që ishe shumë i mirë, por si person je SHUMË MË MIRË! Dua t’ju falënderoj për gjithçka, për të gjitha mësimet që na keni dhënë… dhe ishin kaq shumë. Ti do të jesh gjithmonë një nga trajnerët më të mirë që kam pasur ose do të kem ndonjëherë, do të të mbështes gjithmonë. Kemi pasur momente të bukura, por kemi pasur edhe momente që na kanë lënduar shumë dhe ky i fundit do të na lëndojë për një kohë të gjatë”.

Neymar e mbyll letrën me një frazë të vetë Tites:

“Zoti na dha GJITHÇKA! Faleminderit Profesor Tite, për të gjithë mësimet…dhe nëse ka një frazë që nuk do ta harroj kurrë, ajo është “MENDËRISHT TË FORTË” dhe do të duhet të jemi SHUMË tani”.