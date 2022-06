Neymar “Non Grata” në Paris, PSG i komunikon vendimin brazilianit!

Sipas raportimeve më të fundit të RMC Sport, PSG ka informuar Neymar se nuk e preferon në organikën e skuadrës për sezonin 2022-2023. Ylli brazilian ka dështuar të përmbushë pritshmëritë e klubit francez me këta të fundit që në verën e vitit 2017 paguan plot 222 milionë euro për ta transferuar 30-vjeçarin nga Barcelona.

Mirëpo, duket se aventura e tij tashmë ka ardhur në fund dhe kryeqytetasit kërkojnë ta largojnë me patjetër aq sa janë të gatshëm të negociojnë edhe një huazim të mundshëm, si dhe të paguajnë gjysmën e rrogës që përfiton aktualisht Neymar. Ndërkohë, dy klubet të cilat janë lakuar si alternativë për të ardhmen e brazilianit janë Juventus dhe Barcelona.

Bardhezinjtë kërkojnë një goditje me efekt në merkato, një figurë e cila garanton sukses edhe në anën e marketingut e për këtë aspekt Neymar është nga më të vlerësuarit. Por, nuk mund të anashkalohet edhe një rikthim te Barcelona, diçka që sulmuesi do ta priste me kënaqësi, edhe pse pengesë e madhe është situata ekonomike e katalanasve.