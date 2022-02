Neymar si legjendat e tjera të futbollit, ja si e planifikon mbylljen e karrierës

Santos, Barcelona, ​​Paris Saint-Germain … një e ardhme disavjeçare në MLS para se të rikthehet në Brazil. Ky është plani i jetës sportive i Neymar Jr, siç është shprehur në mikrofonat e podcast-it të “Phenomena”, në të cilin bashkëpunon edhe Ronaldo Nazario (Fenomeni).

Në moshën 30-vjeçare dhe me kontratë deri në vitin 2025 me Paris Saint-Germain, Neymar tashmë po mendon për hapat e tij të ardhshëm. Ai vlerëson një rikthim në Brazil.

“Unë me të vërtetë dua të luaj përsëri për Santosin. Ajo që më mungon vërtet është të luaj në atë qytet, Zoti i madh, në atë stadium të mrekullueshëm.”

Sigurisht që kthimi në futbollin e kontinentit amerikan është planifikuar të bëhet përmes Shteteve të Bashkuara dhe MLS-së.

“Edhe unë dua shumë të luaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të paktën një sezon… Është një kampionat i shkurtër, ke tre-katër muaj pushime…”

Me një potencial të padyshimtë komercial, Neymar do të ishte një investim i jashtëzakonshëm për futbollin amerikan, që do të kishte një tjetër legjendë braziliane, pas qëndrimit të Pelesë (NY Cosmos) disa dekada më parë. Të tjerë “yje” të futbollit ndoqën këtë rrugë në mbyllje të karrierës: Beckenbauer, Best, Cruyff, Eusebio, Müller, Hugo Sánchez e së fundmi Beckham, Henry, David Villa, Rooney, Pirlo, Gerrard, Lampard, Drogba e Zlatan Ibrahimovic.