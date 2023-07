Nga Besiktasi te “derbi” i Ballkanit, rivalët e shtatë përfaqësuesve të Kombit

Tirana dhe Partizani nga Shqipëria, Ballkani, Drita dhe Dukagjini nga Kosova, dhe Struga së bashku me Shkupin nga Maqedonia e Veriut: do të jenë skuadrat që do të marrin pjesë në raundin e dytë të kualifikueseve të Conference League.

Skuadrat kampione, Partizani, Ballkani dhe Struga vijnë pas eliminimit nga Champions League. Ndërkohë që do të ndeshjen me të tjera skuadra të eliminuara nga ky turne, çka do të thotë përballje jo shumë të vështira, në letër.

Në krahun tjetër, Tirana, Dukagjini dhe Shkupi janë njohur me kundërshtarët e tyre, që e nisin aventurën në këtë raund. Ndërkohë, Drita e fillon rrugëtimin europian në turin e dytë.

Partizani do të vihet kundër skuadrës modeste nga Andorra, Atletic Club d’Escaldes. Shorti i ka vënë përballë një nga skuadrat e eliminuara në turin paraeliminator. Dhe kampionët e Shqipërisë janë favorit për të kaluar më tej.

Nënkampionët e Tiranës do të sfidojnë një emër të njohur të futbollit turk në raundin e dytë. Të besuarit e Orges Shehit do të luajnë ndaj Besiktasit. “Gjigantët” turq kanë fituar 18 tituj kampion, ndërsa në total kanë marrë më shumë se 60 trofe. Sigurisht që shanset e bardhebluve janë të vogla, por për Tiranën mund të jetë një ndeshje vitrine, ku mund të reklamojë lojtarët e saj.

Skuadra kampione e Kosovës, Ballkani, do të luajë në turin e dytë të Conference League me skuadrën e Larne (Irlanda e Veriut). Ekipi i Ilir Dajës gjen përballë një tjetër skuadër që u eliminua në turin e parë të Championsit. Me Larne që nuk kaloi dot përballë Helsinkit. Një kundërshtar pa shumë eksperiencë.

Që për të parën herë u shpall kampion sezonin e shkuar. Skuadra nga Theranda kërkon të përsërisë suksesin e vitit të shkuar në Europë. Ku mbërriti deri në fazën e grupeve, duke prodhuar futboll të bukur e duke zhvilluar takime pozitive.

Dukagjini do të ketë një sfidë të vështirë, pasi do të ndeshet me kroatët e Rijekës. Një skuadër e fortë, që natyrisht do të jetë në fushë me statusin e skuadrës favorite. Djemtë e Armend Dallkut do të luajnë shanset e tyre me ish-skuadrën e Bekim Balajt dhe Odise Roshit.

Drita e nis aventurën e saj europiane me një kundërshtar jot e lehtë, pasi do të vihet përballë Viktoria Plzen. Një emër i madh i futbollit çek, që ka një histori të pasur në Europë. Mjafton të kujtojmë që në edicionin 2022-2023 ishte në fazën e grupeve të Champions League. Me Barcelonën, Bayernin dhe Interin.

Struga e Shpëtim Duros do të tentojë të kalojë më tej ndaj malazezëve të Buducnost. Skuadra nga Mali i Zi u eliminua nga raundi paraeliminator. Dhe tani luan një “derbi” ballkanik me Strugen. Në anën tjetër, Shkupi do të ketë një provë të komplikuar ndaj një prej ekipeve më të forta të Bullgarisë. Levski Sofia, 26-herë kampione, do të luajë ndaj bardhebluve kryeqytetas.