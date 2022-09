Nga futbollist premtues në “yll” kinematografie, historia e e pabesueshme ish-it të Leicester City-t

Matt Smith, aktori britanik 39-vjeçar, është bërë shumë i njohur në mbarë botën për rolin e tij karizmatik si Daemon Targaryen në serialin “The House of the Dragon”, ku luan së bashku me Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen) një skenë më, si dhe për protagonizmin e tij në “Game of Thrones”.

Por para se të bëhej aktor i famshëm, falë portretizimit që i bëri princit Philip të Edinburgut në “The Croën”, ose si Dokori në “Doctor Who”, Matt Smith ishte një futbollist premtues, i cili madje nënshkroi kontratë me Leicester City.

Matt Smith u trajnua në akademitë e Northampton Toën, Nottingham Forest dhe Leicester City, derisa në moshën 16-vjeçare një sëmundje e rrallë kronike e shpinës e detyroi “të varte këpucët” dhe të tërhiqej nga futbolli.

“Ishte një moment i vështirë, sepse u ndjeva i pakënaqur. Të jem i sinqertë, ndjeva se isha aq i sigurt se kjo (të isha një futbollist profesionist) ishte ajo që do të bëja… Nuk mund t’u tregoja njerëzve se çfarë kishte ndodhur. Egoja ime më tha: “Unë jam futbollist. Në shkollë isha futbollisti i të gjithëve dhe pastaj, papritmas, asgjë”, – shpjegoi Matt Smith për Kirsty Young në “Radio 4’s Desert Island Discs”.

Aktori tani shpjegoi se ishte mësuesi i tij i aktrimit, Terry Hardingham, që e nxori nga depresioni me një fjali të vetme: “Ti nuk duhet të kishe qenë kurrë futbollist. Je shumë më mirë duke aktruar”.

Sëmundja e rrallë që e tërhoqi Matt Smithin nga futbolli ishte Spondiliartroza, e cila shkakton probleme në shtyllën kurrizore dhe ul ndjeshëm performancën për një sport si futbolli.