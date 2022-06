Nga Hungaria, te Hungaria, Anglia pëson 4 gola në shtëpi pas 69 vitesh

Humbja ndaj Hungarisë 0-4 në “Molineaux”, do të mbahet mend gjatë në Angli, me përfaqësuesen e “tre luanëve” që do të duhet të kthehet shumë vite mbrapa për të gjetur një disfatë të ngjashme.

Hungaria u bë skuadra e parë që i shënon 4 gola gola Anglisë në shtëpi që prej 1953-shit, kur po vetë vendoste rekord falë fitores 3-6 në “Wembley”.

Kjo ishte humbja e parë e Anglisë me 4+ gola diferencë, që nga miqësorja ndaj Brazilit më 1964-ën dhe gjithashtu ndeshja e dytë e britanikëve, që humbin me 4+ gola diferencë e nuk shënojnë, pas asaj 5-0 ndaj Jugosllavisë më 1958-ën.

Gjithashtu, Anglia kthehet 8 vite pas në kohë për të gjetur një seri më të gjatë ndeshjesh pa fitore, pasi më 2014-ën ka shkuar në 5 të tilla, ndërsa këtë herë regjistroi 2 humbje e dy barazime, duke shënuar vetëm një gol.