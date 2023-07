Nga Napoli te Bayerni, trefishim page për “murin” e mbrojtjes

Merr fund aventura e Kim Min-jae te Napoli dhe në Serie A. Qendërmbrojtësi nga Koreja e Jugut, fitoi titullin kampion me Napolin në sezonin e tij të parë në futbollin italian.

Pas gjurmëve të tij është vënë prej ditësh Bayern Munchen, që ka zgjedhur të investojë te shërbimet e 26-vjeçarit. Si pasardhësi i Lucas Hernandez (PSG).

Kampionët e Gjermanisë kanë vendosur të paguajnë klauzolën (50 mln euro), me Kim që do të firmosë një kontratë 5-vjeçare me bavarezët.

Me pagën sezonale që i trefishohet nga 2.5 në 7.5 milionë euro neto. Shtatlarti i prapavijës, përfundon të mërkurën shërbimin ushtarak në vendlindje (21 ditë).

Ditë kur edhe do të kryejë kontrollet mjekësore me rekordmenët e futbollit gjerman. Me Kim që do të formojë bashkë me De Ligt dyshen e qendrës së mbrojtjes tek ekipi i Tuchel.