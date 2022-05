Nga ofendimet te puthjet, Xhaka rifiton tifozët e Arsenal/ Goli ndaj United “shëroi plagët”

Në tetor të vitit 2019, pas një ndeshje ndaj Crystal Palace ku Arsenal barazoi me rezultatin 2-2, dukej se ishte shënuar edhe fundi i karrierës së Granit Xhakës me fanellën e topçinjve. Mesfushori me tipare difensive u zëvendësua në atë kohë nga trajneri Unay Emery ndërsa tifozët në Emirates nuk i kursyen ofendimet dhe vërshëllimat ndaj lojtarit me origjinë shqiptare.

Ky i fundit, iu kundërpërgjigj me të njëjtën monedhë tifozëve teksa hodhi në tokë shiritin e kapitenit, hoqi në mënyrë demonstrative bluzën dhe iu dërgoi një “përshëndetje” me një fjalor të rëndë tifozëve në tribuna. Në atë kohë, vetë mesfushori e pranoi se e kishte mbyllur me Arsenal dhe po priste të firmoste me një tjetër skuadër.

Mirëpo kur jemi 30 muaj pas atij momenti, Xhaka është sërish lojtar i Arsenal, teksa edhe pse nuk mban shiritin e kapitenit, sërish mbetet një lider për formacionin e teknikut Mikel Arteta. Ishte pikërisht spanjolli që i besoi shumë mesfushorit, me Xhakën që nga muaji dhjetor ka qenë një titullar i padiskutueshëm i The Gunners. Në fundjavën e kaluar, Xhaka ishte vendimtar për Arsenal teksa shënoi në triumfin e londinezëve ndaj Manchester United. Një gol që mund t’i dhurojë Arsenalit kualifikimin e shumëdëshiruar në Champions League, ndërsa marrëdhënia me tifozët duket se po iu rikthehet ditëve më të mira.

Vetë Xhaka e ka theksuar se ai dhe tifozët e Arsenal nuk do të jenë kurrë si “dy miq të ngushtë”, megjithatë fansat e Arsenal e kanë vlerësuar sakrificën e mesfushorit ndërsa goli ndaj United i afroi edhe më shumë palët. Tashmë, në Emirates, vërshëllimat ia kanë lënë vendin duartrokitjeve dhe Xhaka me grintën e shpirtën e lartë luftarak po rifiton tifozët e tij ndërsa ndaj United, 29-vjeçari nuk ngurroi edhe t’i dërgonte puthje mbështetësve në shkallët e stadiumit.