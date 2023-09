Nga stërvitja e Kosovës, Berisha: Me Zvicrën do jetë një ndeshje e vështirë, por kemi shumë mbështetje

Përfaqësuesja e Kosovës është duke u përgatitur çdo ditë për dy ndeshjet e radhës të këtij muaji në kuadër të kualifikimeve për Euro 2024. Përzgjedhësi Primozh Gliha ka shfrytëzuar seancën e së mërkurës për ndeshje testuese, duke përdorur taktikën e duhur anti-Zvicër.

Për herë të parë tifozët e shumtë të “Dardanëve”, patën mundësi të artë që të fotografohet me idhujtë e tyre dhe për të marrë autografe si kujtim nga ky moment emocionues për ta.

Lexoni edhe:

“Jemi duke u përgatitur për Zvicrën. E dimë që është kundërshtare e fortë. Kemi zhvilluar dy ditë stërvitje intensive, për t’iu përshtatur ritmit të lojës dhe të caktojmë sistemin se si do të futemi në ndeshje. E kemi analizuar Zvicrën. Kanë qenë dy stërvitje të mira. Ekipi është në fokus, pasi e dimë që Zvicra është kundërshtare e fortë dhe do të jetë ndeshje e vështirë. Por në futboll të gjithë e dimë se gjithçka është e mundur. Nëse organizohemi mirë dhe japim maksimumin, ekziston mundësia për të nxjerr një rezultat pozitiv. Kemi shumë shqiptarë që jetojnë në Zvicër e që do të na përkrahin edhe ata. Të gjithë e dimë se stadiumi do të jetë i mbushur dhe do të ketë atmosferë të mirë, por sigurisht se do të jetë edhe një ndeshje e vështirë. Të gjithë e dimë këtë. Ne do të mundohemi për një rezultat pozitiv. Atmosfera është e mirë në grup, trajneri fokusin e ka tek ekipi, jo zhurma përreth. Falënderojmë ‘Dardanët’, por edhe të gjithë që na mbështesin dhe na shikojnë në çdo ndeshje. Besojmë se do t’i kemi mbështetës edhe në ndeshjet e ardhshme”,- tha në fund të stërvitjes Valon Berisha.

Dardanët do të zhvillojnë stërvitjen e radhës të enjten në orën 11:00 në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Ndeshja Kosovë-Zvicër luhet këtë të shtunë, duke nisur nga ora 20:45 dhe transmetohet live dhe ekskluzivisht në “SuperSport 3”/ Digitalb.