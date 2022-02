Nice në festë, eliminon Marsejën dhe kualifikohet në gjysmëfinale

Olimpiku i Marsejës jashtë Kupës së Francës. Ekipi i drejtuar nga argjentinasi Sampaoli u eliminua në çerekfinale nga Nice, e cila fitoi thellë 4-1 në “Allianz Riviera”.

Një sukses i merituar plotësisht nga ekipi i drejtuar nga Galtier, që e dominoi në çdo aspekt kundërshtarin, çka u reflektua edhe në rezultat. Golin e parë të ndeshjes e realizoi Marseja, por që në fakt ishte një autogol, pasi topi u devijua në portën e tij nga Bard që në minutën e 3-të.

Por situata ndryshoi shumë shpejt, me Nicen që barazoi me Guirin dhe kaloi në epërsi me Kluivert. Në të dy rastet, ai që shërbeu ishte Delort.

Gjatë pjesës së dytë vendësit shënuan edhe dy gola të tjerë, që mbajnë firmën e Kluivert dhe Delort, duke konfirmuar supermacinë ndaj një rivali të fortë si Marseja.