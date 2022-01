Nigeria mposht edhe Sudanin, kryeson me pikë të plota

Nigeria bëhet skuadra e tretë që arrin dy fitore radhazi në Kupën e Kombeve të Afrikës. “Super Shqiponjat” mposhtën 3-1 Sudanin në një ndeshje që e dominuan në çdo drejtim, edhe pse gjatë pjesës së dytë, edhe për shkak të rezultatit të thellë, lëshuan shumë terrern, po pa e vënë në diskutim fitoren. Chukwueze e zhbllokoi takimin që në minutën e pestë, ndërsa në fundin e fraksionit hapës realizi edhe Awoniyi.

Sapo nisi pjesa e dytë, sulmuesi i Nantes, Moses Simon, e thelloi rezultatin në 3-0, duke ndikuar edhe në uljen e ritmit nga futbollistët e Nigerisë. Sudani arriti të shënonte golin e nderit me Walieldin Khidir me 11-metërsh në të 70-tën, finalizim që vlejti vetëm për statstikë. Në takimin e parë në grup, Nigeria kishte fituar 1-0 me Egjiptin.