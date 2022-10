Nis aksioni për sulmuesin portugez, PSG “parakalon” Bayernin dhe United

Joao Felix ka prishur çdo raport me Diego Simeonen dhe largimi i tij nga Atletico Madrid është i paevitueshëm. Sulmuesi portugez, për të cilin klubi spanjoll investoi 127 milionë euro për ta marrë nga Benfica në vitin 2019, i ka kërkuar agjentit Jorge Mendes t’i gjejë një skuadër të re.

“E kam të vështirë t’i nxjerr maksimumin, por është një problem që do më duhet ta zgjidh vetë. Joao do të fillojë të luajë sapo të rikthehet në formë në stërvitje”, deklaroi Simeone në lidhje me 22-vjeçarin luzitan, i cili kërkon minuta për t’u paraqitur në formë në Katar 2022.

Ndërkohë, klube si Bayern Munchen, PSG dhe Manchester United. AS shkruan se kampionët e Francës janë hedhur në sulm për Joao Felix. Drejtuesit e PSG-së po bisedojnë me menaxherin e lojtarit, por probleme mbetet klauzola 350 milionë eurosh që i ka vendosur Atletico.

PSG e do në skuadër që në merkaton e janarit, teksa pritet që presidenca e “Colchoneros” të ulë ndjeshëm çmimin e vendosur në klauzolë, kjo edhe falë thyerjes së raportit mes Joao Felic dhe teknikut Simeone, i cili po i beson më shumë dyshes Morata-Griezmanm.