Nis Europa League, spektakël e emocione në Supersport. “Pesha të rënda” dhe shumë shqiptarë në skenë këtë të enjte!

Uefa Europa League nis një sezon të ri që premton emocione e spektakël këtë të enjte. Kompeticioni kontinental në këtë edicion të ri që si gjithmonë do të transmetohet në Supersport, sjell emra të mëdhenj, pesha të rënda dhe shumë ambicie për të ngritur lart trofeun, me skuadra si Liverpool, Ajaksi, Marseja apo Roma që nisin një fushatë më synimin për të shkuar deri në fund.

Këtë të enjte spikat beteja e peshave të rënda në grupin B, dy skuadra që kanë fituar Championsin përplasen kokë më kokë me Ajaksin që pret Marsejën në një sfidë që premton shkëndija.

Gjigantët holandezë me një histori plot lavdi në Europë ku kanë fituar plot 8 trofe të Uefas, presin Marsejën që fitoi edicionin e parë të formatit aktual të Championsit në sezonin 1992-1993 dhe që atë herë kanë shkuar 3 herë në finalet europiane, një takim ky që do të transmetohet drejtpërsëdrejti në orën 21.00 në SS3.

Një rikthim i madh është ai i Liverpulit, u bënë 8 vjet që nga hera e fundit që Liverpool luante në fazën e grupeve të Europa League, dhe të kuqtë do të synojnë të bëjnë më mirë këtë herë se radhën e fundit kur humbitnin 3-1 finalen e 2015-2016 përballë Sevillas në Bazel.

Ata kanë një fillim intrigues këtë të enjte në Grupin E teksa udhëtojnë drejt Austrisë për tu përballur me LASK Linz, sfidë që transmetohet në 18.45 në SS3. Ajo disfatë e hidhur me Sevillan në finale erdhi gjatë sezonit të parë të Jurgen Klopp në drejtim, me gjermanin që synon të shkojë sërish deri në fund.

Një tjetër specialist i finaleve europiane, Jose Mourinho kërkon që të ngrejë lart trofeun pasi dështoi sezonin e kaluar pikërisht ndaj Sevilla-s, mjeshtre të këtij kompeticionit , tanimë me Lukakun në sulm dhe Dybalën në formë portugezi synon të rikthehet sërish në finale teksa nis rrugëtimin nga përballja me Sherif Tiraspol, që do ta mund ta ndiqni në 18.45 në SS2.

Gjithsesi e veçanta që ofron e enjtja e Europa League në ekranin e Supersport është se do të mund të ndiqni aty edhe lojtarët shqiptarë me skuadrat europiane që për të thënë të vërtetën janë të shumtë.

Kështu Berat Gjimshiti ka një tjetër sfidë me Poloninë, këtë herë me Atalantën e tij që pret kampionët e Polonisë Rakoë, në sfidën që transmetohet në orën 21.00 në SS4. Në të njëjtën orë Qazim Laçi me Spartën e Pragës ndeshen me Arisin, një takim që do ta mund ta ndiqni në SS6.

Ndërsa më herët në 18.45 është radha e Ernest Mucit që të zbresë në fushë me Legijan e Varshavës përballë anglezëve të Aston Villa në takimin që transmetohet në SS5. Po në orën 18.45 në Azerbajxhanin e largët ish sulmuesi i Tiranës Redon Xhixha me Qarabag përballet me Molden në një sfidë që mund ta ndiqni në SS4.

Ndërkohë në SS1 do të keni mundësinë të ndiqni në të dyja fashat orare të Europa League golat dhe rastet më të bukura të të gjitha ndeshjeve për të mos humbur asgjë nga momentet më kulmore të kompeticionit europian.