Nis pjesa e dytë/ Dinamo-Kastrioti, në kërkim të golit (VIDEO)

Dinamo po përballet me Kastriotin në sfidën që ka nisur në orën 14:45 në “Elbasan Arena”, në atë që pritet të jetë një përballje shumë e luftuar nga të dyja skuadrat.

“Blutë” e kryeqytetit kanë pasur një ecuri shumë negative në javët e fundit dhe renditet në vend të nëntë me vetëm 23 pikë të grumbulluara, duke rrezikuar seriozisht rënien nga Superiorja, vetëm një vit pas rikthimit në elitën e futbollit shqiptar. Skuadrës që tashmë drejtohet nga trajneri italian Rodolfo Vanoli, i duhen sa më shumë pikë dhe kjo duket shumë e vështirë në këtë moment, por matematikisht është ende në lojë.

Nga ana tjetër krutanët që qëndrojnë në vend të tetë me 31 pikë, po aq sa Egnatia e vendit të shtatë, por me një takim më pak, po ashtu janë në kërkim të pikëve që të shpëtojnë nga zona e rrezikut. Ekipi i trajnerit Çela ka pasur ecuri pozitive së fundmi, ndërsa të takimin re raundit të 27-të fitoi ndaj Vllaznisë me rezultatin 1-2 në transfertë.

Trajnerët Vanoli dhe Çela kanë zgjedhur formacionet dhe te Dinamo vihet re rikthimi i portierit 17-vjeçar Simon Simoni, i cili ishte jashtë fushës së blertë që nga ndeshja e kombëtares U-21 kundër Anglisë, ku mbeti i dëmtuar.

Dinamo-Kastrioti (0-0)

Abissnet Superiore java e 28-të

Nis pjesa e dytë Dinamo-Kastrioti në “Elbasan Arena”.

Mbyllet pa gola pjesa e parë e Dinamo-Kastrioti në “Elbasan Arena”.

48’-Ibraimi tenton golin pas me një krosim, por topi shkon në duart e Salit.

40’-Pas një përplasjeje me Kainën dëmtohet Sidibe, ndërpritet për pak momente ndeshja në “Elbasan Arena”.

18’-Rimal Haxhiu niset në kundërsulm dhe kalon mbrojtjen e Kastriotit, me Salin që gabon dhe portën që shpëtohet në momentin e fundit nga Karakaçi.

10’-Dëmtohet Rami, merr ndihmën mjekësore dhe del jashtë vijave kufizuese, ndalet për disa momente ndeshja.

07’- Siljanovski kalon lojtarët e Kastriotit dhe gjuan nga distanca, por ai top përfundon në duart e portierit Sali.

Nis sfida Dinamo-Kastrioti në “Elbasan Arena”, e vlefshme për raundin e 28-të të Abissnet Superiore.

Formacionet zyrtare:

Dinamo: Simoni, Bardhi, Sofranac, Mija, Malikji, Siljanovski, Demiri, Sidibe, Ibraimi, Reginaldo, Haxhiu.

Trajneri: Rodolfo Vanoli

Kastrioti: Sali, Rami, Selmani, Dida, Neziri, Karakaçi, Basha, Kodra, Hasani, Zogaj, Kaina.

Trajneri: Emiliano Çela

Arbitër kryesor: Kreshnik Barjamaj

Asistentë: Nertil Bregasi dhe Taulant Kasa

Arbitër i katërt: Olsion Yzeiraj

VAR: Juxhin Xhaja

AVAR: Ridiger Çokaj