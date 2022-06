Nis rrugëtimi i “La Casa de Quiz”, spektakël dhe emocione në garën e parë

“La Casa de Quiz” nisi rrugëtimin pasditen e sotme, duke ofruar edhe përballjen e parë live mes Bledarit dhe Bllekit, dy konkurrentët e parë që testuan njohuritë e tyre për futbollin në një spektakël televiziv të jashtëzakonshëm.

Nën moderimin e Gjergj Stefës dhe me lidhjet direkte të herëpashershme të gazetarëve Albana Bejko e Jurgen Zela nga “fan zona”, mbi 90 minuta spektakël në ekranin e SuperSport 1 përcollën emocion dhe garë të fortë mes dy konkurrentëve.

Në fund ishte Blerim Zenuni, apo Blleki ai që fitoi të drejtën për të kaluar në fazën e 1/8-ave, bashkë me trajnerin e tij, gazetarin e mirënjohur Altin Sulçe, ndërsa për konkurrentin nga Shkodra, Bledar Bari dhe trajnerin e tij Arjan Sukniqi, gara përfundoi pikërisht pas spektaklit të parë.

“La Casa de Quiz” do të vijë edhe me 7 puntata të tjera deri në fund të muajit qershor dhe 8 fituesit do të kalojnë në fazën finale, që do të nisë më pas në muajin shtator dhe do të përfundojë një natë para Botërorit “Katar 2022”.