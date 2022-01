Nis turi europian i agjentit të Julian Alvarez, etapa e radhës në Milano!

E ardhmja e Julian Alvarez vazhdon të mbetet një rebus. Talenti argjentinas i River Plate i cili i ka mahnitur të gjithë me paraqitjet e tija gjatë vitit 2021 vazhdon të ngjallë interes te klubet më të mëdha europiane. Për këtë arsye menaxheri i Julian Alvarez Fernando Hidalgo ka nisur një tur europian duke takuar disa prej drejtuesve të klubeve më të rëndësishme të Europës.

Pas vizitës në Manchester, ku u takua me drejtuesit e Manchester United dhe disa klubeve të tjera angleze dhe ndalesës në Madrid ku ka biseduar me përfaqësuesit e Atletico Madrid në orët e ardhshme Hidalgo do të fluturojë drejt Milanos për të biseduar me drejtuesit e Inter dhe Milan me zikaltrit që janë shumë të interesuar për Alvarez. River Plate nga ana tjetër kërkon të rinovojë me futbollistin i cili për momentin ka një klauzolë largimi nga Los Millinarios prej 25 milionë eurosh.