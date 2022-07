Një afrim dhe tri rinovime, Flamurtari mendon seriozisht për Seperioren

Skuadra e Flamurtarit e ka marrë shumë seriozisht ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri me objektivin e vetëm ngjitjen në Superiore. Ekipi vlonjat ka zyrtarizuar këtë të hënë rinovimet e disa futbollistëve si dhe ka nënshkruar me një brazilian 23 vjeçar, që luan në mesfushë. Bëhet fjalë për Zyrtare :

Yuri Merlim dos Santos Carvalho i datëlindjes 20 shtator 1998.

Pas postimit të parë, klubi kuqezi ka njoftuar vijimin e bashkëpunimit me mesfushorin Odaildo Souza de Oliveira, Denis Pjeshkën dhe Behar Ramadanin. Duket qartë se drejtuesit e Flamurtarit duan ta kthejnë sa më parë ekipin në elitë, për të lënë pas një periudhë të errët në historikë e klubit (në kategorinë e parë dhe të dytë.