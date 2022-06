Një arbëresh për Monzën, arrihet akordi për kontratë dy vjeçare

Monza është padyshim një nga skuadrat më aktive në merkato, teksa pasi siguroi ngjitjen historike në Serinë A, po punon për të ndërtuar një skuadër të denjë për të siguruar mbijetesën në elitën e futbollit Italian.

I pari që firmosi me klubin nga Brianza ishte ish kapiteni i Interit, Andrea Ranocchia, teksa Galliani ka kërkuar edhe mesfushorin Stefano Sensi, duke marrë miratimin e zikaltërve, por jo ende të futbollistit.

Së fundi mediat në Itali zbulojnë se Galliani ka rritur marrëveshjen edhe me një tjetër “ish” të Interit, Si Antonio Canderva, që ka rënë dakord të nënshkruajë për dy sezone me Monzën, ku do të përfitojë një pagë prej 1.2 milionë eurosh në vit.

Për momentin operacioni po mbahet i bllokuar nga Sampdoria, që i ka premtuar Candrevës se do ta lërë të lirë, por vetëm pasi të ketë gjetur zëvendësuesin e tij në merkato.