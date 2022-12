Një emër i ri për kombëtaren e Portugalisë, kontaktohet ish-trajneri i klubit të Premier League

Pasi e mbylli rrugëtimin në fazën çerekfinale të Kupës së Botës në Katar, Portugalia ndau rrugët me trajnerin Fernando Santos. Tashmë, Federata ka nisur punën për të emëruar trajnerin e ri teksa synimi dhe i preferuari i drejtuesve më të lartë portugez është Jose Mourinho.

Gjithsesi, për të mbërritur te Special One, rruga është e komplikuar pasi ai ka një kontratë me Romën deri në vitin 2024 dhe të paktën për momentin palët janë të prirura të vijojnë projektin. Në këtë formë, te Portugalia po studiojnë edhe alternative të tjera në lidhje me pasuesin e Santos dhe emri më i fundit në listë është ai i Bruno Lage.

Eksperienca e fundit e 46-vjeçarit ishte ajo në Premier League teksa drejtoi për më shumë se një vit skuadrën e Ëolverhampton ndërsa në të kaluarën, Lage ka qenë në krye të Benfica-s. Një plus i madh për Lage është fakti se ai ruan një lidhje të ngushtë me shumë lojtarë portugezë, pjesë edhe e kombëtares për shkak të përvojës së tij me Benfica-n dhe Ëolverhampton.