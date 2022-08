Një fantazist kroat për Torinon, nesër vizitat mjekësore dhe firma

Nikola Vlasic është përforcimi i radhës për Torinon. Fantazisti kroat ka mbërritur në qytetin italian dhe nesër pritet të kryejë vizitat mjekësore e të hedhë firmën mbi kontratë me klubin “granata”.

Vlasic është në pronësi të West Hamit dhe vjen te Torino në huazim me të drejtë blerjeje, teksa një rol mjaft të rëndësishëm në këtë transferim ka luajtur edhe trajneri kroat Ivan Juriç, i cili ka telefonuar personalisht patriotin e tij për ta bindur.

Nëse vizitat mjekësore kalojnë me sukses, atëherë Vlasic mund të vihet në dispozicion të trajnerit Juriç që për ndeshjen e parë të kampionatit, me Torinon që do të përballet me Monzën.