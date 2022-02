Një foto në palestër “merr në qafë” futbollistin 15-vjeçar, klubi i ndërpret urgjentisht kontratën

Futbollistë të cilët shkojnë në palestër dhe prej atij ambienti postojnë foto apo video për të treguar të gjithë përkushtimin e tyre mbi profesionin që ushtrojnë, janë mëse normale. Por, një situatë e tillë ka lënë pa kontratë një futbollist 15-vjeçar në Turqi. Egehan Has, portier i ekipit U17 të Eskişehirspor ka postuar një foto teksa po ushtrohej në palestër, mirëpo i riu kishte harruar faktin që veshur mbante fanellën e një rivali si Galatasaray.

Menjëherë komentet në drejtim të Has kanë qenë të shumta, ndërsa tifozët e klubit të Eskişehirspor kanë kërkuar largimin e menjëhershëm të futbollistit. E në fakt këtë bënë edhe drejtuesit që shkëputën marrëdhëniet me portierin duke e lënë në “mes të rrugës”.

Megjithatë, nga ana tjetër, Has fitoi simpatinë e Galatasaray dhe nga Turqia bëjnë të ditur se në vijim pritet që gjigandët e futbollit turk të bisedojnë me Has lidhur me një të ardhme që mund të ketë portieri në këtë klub. Kështu, nga e gjithë kjo situatë, 15-vjeçari mund të dalë fitimtari i vërtetë, pasi as një skenar i mirëmenduar nuk do ta dërgonte me kaq lehtësi te Galatasaray.