Një “kleçkë” për kalimin e Ziyech te Milani, sulmuesi i Contes refuzon United për Ajaksin

Pasi siguroi shërbimet e Divock Origi, i cili u transferua me parametër zero te Milani pasi mbylli aventurën me Liverpoolin, kuqezinjtë vazhdojnë të punojnë për të përforcuar skuadrën për sezonin e ardhshëm. Klubi italian po bisedon me Chelsea për të transferuar në Milanello Hakim Ziyech, i cili ka kohë që është pjesë e listës së objektivave të kampionëve të Italisë. Sipas medieve, dy klubet vazhdojnë të diskutojnë për mënyrën e kalimit të lojtarit maroken nën urdhrat e trajnerit Pioli. “Blutë e Londrës” kërkojnë të përfshijnë në marrëveshjen huazimin me detyrim blerjeje të sulmuesit të djathtë, por kuqezinjtë këmbëngulin që forma e transferimit të 29-vjeçarit të jetë në huazim me të drejtë blerjeje.

Tottenhami vazhdon të jetë shumë aktiv në merkato. Drejtori sportiv i “Spurs”, Fabio Paratici është një ndër protagonistët e mëdhenj në këtë seksion merkatoje, duke qenë gjithmonë gati për goditje të tjera për të kënaqur trajnerin Antonio Conte. Klubi anglez mbylli marrëveshjen me Barcelonën për huazimin për një sezon me Clement Lenglet, por Paratici nuk ndalet me kaq pasi mban ende në këmbë tratativën për të afruar në skuadër edhe Pau Torres. Mbrojtësi i qendrës, i cili luan me Villarrealin, mbetet ende një objektiv për klubin nga Londra pavarësisht afrimit të francezit nga katalansit.

Manchester United nuk heq dorë nga Lisandro Martinez. “Djajtë e Kuq” kërkojnë të përforcojnë mbrojtjen dhe argjentinasi i Ajaxit është objektivi kryesor i tyre. Mediet raportojnë se drejtuesit e klubit anglez janë takuar me homologët e tyre holandezë gjatë javës së kaluar për të mbyllur marrëveshjen dhe për ta transferuar lojtarin menjëherë nën urdhrat e trajnerit Erik Ten Hag. Për të bindur “Harkëtarët” të lënë të lirë 24-vjeçarin United është gati të paguajë shumën e 45 milionë eurove.

Ajaxi arrin marrëveshjen paraprake me Tottenhamin për transferimin në Holandë të Steven Bergwijn. Sulmuesi, i cili sezonin që u mbyll u aktivizua 25 herë duke shënuar 3 gola, nuk konsiderohej zgjedhje e parë për trajnerin Conte, i cili dha “ok” për largimin e 24-vjeçarit gjatë kësaj merkatoje vere. Mediet raportojnë se të dy klubet tashmë e kanë arritur marrëveshjen me kampionët e Holandës që kanë rënë dakord të paguajnë 30 milionë euro për kartonin e Bergwijn, i cili për t’u transferuar te Ajaxi refuzoi ofertat e Manchester United dhe Evertonit.

