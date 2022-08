Një kroat për mbrojtjen e Erzenit, shijakasit zyrtarizojnë ish-lojtarin e Renovës

Erzeni është përforcuar me një tjetër mbrojtës që mbërrin në Shijak nga kampionati i Maqedonisë s Veriut. Pasi siguruan shërbimet e ish-kapitenit të Shkupit, Ardit Iljazi, shijakasit kanë gjetur gjuhën e marrëveshjes edhe me Amir Kahrimanovic.

Kroati së fundmi është aktivizuar me Renovën dhe tashmë për herë të parë në karrierë do të vijojë karrierën në elitën e Shqipërisë me Erzenin.

Përveç Renovës, kroati është aktivizuar edhe me Drava Ptuj në Slloveni apo me Ëolfsberg në Austri teksa eksperienca e tij pritet ta ndihmojë së tepërmi Erzenin në objektivat e sezonit. Sakaq, Kahrimanovic është transferimi i shtatë në këtë merkato pas Dashamir Xhikës, Fernandinhos, Peposhit, Hasanbellit, Krasniqit dhe Iljazit.