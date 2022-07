Një “luftëtar” për Gattuson, Valencia gjen akordin me mesfushorin latin

Valencia është afër një përforcimi cilësor në mesin e fushës. Klubi spanjoll i ka besuar stolin Gennaro Gattusos, i cili ka zgjedhur Lucas Torreiran si afrimin e duhur për repartin e mesfushës.

26-vjeçari nga Uruguai zhvilloi një sezon shumë të mirë me Fiorentinën, ndërkohë që kartonin e tij e zotëron Arsenali. “Luftëtari” latin e ka shprehur publikisht vendimin e tij për të mos u rikthyer tek ekipi londinez.

Agjenti i tij, Pablo Bentancur ka lajmëruar akordin me klubin spanjoll në një prononcim për 100% Deporte. “Kemi arritur një marrëveshje me Valencian, Gattuso e do në ekip.

Tani do të bisedojmë me Arsenalin. Mikel Arteta kërkon ta shohë nga afër në fazën përgatitore. Numrat e tij ishin mbresëlënës te Fiorentina, por e përsëris: ne kemi akord me Valencian”, deklaroi agjenti i lojtarit të kombëtares uruguaiane.

