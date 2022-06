Një mbrojtës shqiptar për Pirlon, Karagumruk firmos me 25-vjeçarin

Ibrahim Dresevic i mbaroi kontrata me Heerenveen. Lojtari i Kosovës (19 ndeshje me dardanët) ka vendosur të vazhdojë karrierën në Turqi.

25-vjeçari, i cili luan si qendërmbrojtës dhe shkatërrues, ka firmosur me Karagumruk, ekipin që sezonin e fundit e mbylli në vend të tetë në Superligën e Turqisë.

Karagumruk ka emëruar Andrea Pirlon si trajnerin e ri të skuadrës, me titullarin e Kosovës që do ketë shansin të punojë me italianin e njohur.

Dresevic ka lindur në Suedi dhe është rritur tek Elfsborg, klub tek i cili luajti përpara se të transferohej në Eredivisie te Heerenveen.