Një nga lojtarët më të paguar në botë, zbulohet sa do fitojë Mane te Bayern

Me pagën që do të marrë te Bayern Munich, Sadio Mane raportohet se do jetë një nga lojtarët më të paguar në botë.

Gjatë kohës që ishte te Liverpool, senegalezi kishte një pagesë të mirë, por tashmë theksohet se do jetë në mesin e lojtarëve më të paguar në botë.

Mediet gjermane raportojnë se 30-vjeçari do të fitojë 17 milionë euro në vite te Bayern, pasi firmosi kontratën deri në 2025-ën.

Gjatë kohës që do kalojë te kampionët e Gjermanisë Mane do të grumbullojë plot 51 milionë euro.

Sulmuesi u largua nga Liverpool pas një periudhe 6-vjeçare të kaluar me “The Reds” dhe tashmë do të nisë një epokë të re në Bundesliga me ekipin e Bayern Munich.

