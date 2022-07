Një nga më të mirët në botë në rolin e tij, Atletico Madrid rinovon dhe i rrit pagën

Jan Oblak është prej vitesh një nga pikat më të forta të Atletico Madrid dhe një nga më të mirët në botë në rolin e tij. Portieri slloven mban veshur fanellën “Colchoneros” prej vitit 2014.

29-vjeçari ka edhe një vit kontratë me klubin spanjoll. Drejtuesit e Atleticos nuk kanë ndërmend të privohen nga shërbimet e tij dhe kanë përgatitur rinovimin me të.

Propozimi i zgjatjes së bashkëpunimit është pranuar nga “gardiani” i njohur dhe javën e ardhshme do të zyrtarizohet marrëveshja me Atleticon.

Oblak do të firmosë deri në verën e vitit 2025, ndërkohë që paga sezonale e tij do të rritet nga 10 në 12 milionë euro me kontratën e re.

