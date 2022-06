Një portugez për stolin, Egjipti zgjedh trajnerin e ri

Egjipti dështoi përballë Senegalit në “finalen” për një biletë në Botërorin Katar 2022. Drejtuesit e Federatës Egjiptiane (EFA) shkarkuan trajnerin Ehab Galal dhe pas shumë bisedimeve kanë gjetur pasuesin e tij.

Ai është Paulo Sousa, një emër i njohur i trajningut europian. Portugezja Record shkruan se drejtuesit e futbollit egjiptian kanë arritur marrëveshjen përfundimtare me 51-vjeçarin portugez.

Së fundmi drejtoi brazilianët e Flamengos, teksa ka punuar edhe me klube si Fiorentina, Leicester City, Basel dhe Bordeaux. Egjipti do të jetë kombëtarja e dytë që Paulo Sousa do të drejtojë pas Polonisë (janar 2021-dhjetor 2021).

Tekniku luzitan do të udhëtojë ditën e martë drejt Kairos, kryeqytetit të Egjiptit, për të firmosur kontratën e re me kombëtaren ku luan Momo Salah, ylli dhe goleadori i Liverpoolit.

Në media të ndryshme u përfol edhe për një rikthim të Carlos Queiroz, por beIN Sports shkruan se trajneri portugez akuzoi bordin e drejtorëve të EFA-s se po përpiqen të njollosin imazhin e tij, duke bërë publikun të besojë se ai refuzon të kthehet në stolin e Egjptit.

