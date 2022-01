Një tjetër klub anglez kërkon Muriqin, Lazio e largon me një kusht

Vedat Muriqi pritet të transferohet në futbollin anglez. Sulmuesi dardan nuk po arrin të lërë shenjën e tij te Lazio, trajneri Maurizio Sarri nuk e ka në planet e tij dhe klubi italian po tenton të përfitojë sa më shumë nga shitja e lojtarit nga Prizreni.

Ditë më parë pati interesim nga Hull City dhe Leeds United, ndërsa tani 27-vjeçarin e do West Bromwich Albion, që renditet në vendin e katërt në Championship dhe po lufton për t’u rikthyer në Premier League.

Lazio ka dhënë “ok”-in për këtë transferim, por kërkon që në akordin e huazimit të shtohet klauzola e detyrimit të blerjes së sulmuesit nga klubi anglez në fund të sezonit për një shumë që nuk është përcaktuar ende.

WBA po insiston për të siguruar shërbimet e Muriqit, me këtë të fundit që ka vendosur të largohet nga Italia, dhe do të udhëtojë drejt ishullit për të arritur marrëveshjen me ekipin e ri.