Një tjetër yll për Parisin, në janar kryeqytetasit “joshin” Felix

Joao Felix është gjithnjë e më i palumtur në radhat e Atletico Madrid dhe nën urdhrat e trajnerit Diego Simeone. Portugezi i transferuar në Spanjë verën e vitit 2019 për shifrën rekord të 127 milionë eurove nga Benfica, nuk ia doli për asnjë moment të shndërrohej në një element të vlefshëm për mekanizmat e trajnerit Simeone.

Në këtë formë, durimi i tij ka mbërritur në fund dhe 23-vjeçari i ka kërkuar agjentit të tij, Jorge Mendes të shohë për një zgjidhje në merkaton e janarit. Sipas “Le Parisien”, Mendes është vënë menjëherë në lëvizje, madje duke mbajtur një takim me drejtues të PSG. Klubi kryeqytetas është i gatshëm të investojë tek Felix në janar vetëm nëpërmjet formulës së huazimit për ta transferuar më pas përfundimisht në verën e vitit 2023.

Aktualisht, Felix është nën kontratë me Atleticon deri në vitin 2026, megjithatë në klubin madrilen duke njohur edhe dëshirën e portugezit për t’u larguar, nuk do të bëjnë shumë rezistencë. Sigurisht, transferimi i Felix do t’i bënte edhe më të frikshëm parizienët e trajnerit Christophe Galtier, edhe pse nga ana tjetër, Manchester United ende nuk është dorëzuar për fantazistin e Atleticos.