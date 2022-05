Një zyrtarizim në sfond dhe asnjë dilemë për mesfushorin: Salihamidzic flet hapur

Bayern Munchen ka siguruar shërbimet e Noussair Mazraoui me parametra zero nga Ajaksi. Anësori i djathtë maroken do të transferohet si lojtar i lirë te kampionët e Gjermanisë.

24-vjeçari, i cili ka kaluar me sukses kontrollet mjekësore (mund të luajë edhe në mesfushë), do të përfitojë rreth 8 milionë euro në sezon nga kontrata disavjeçare me klubin bavarez.

Ndërkohë, Hasan Salihamidzic, drejtori sportiv i klubit gjerman, ka komentuar shkurt edhe situatën e Marcel Sabitzer. 28-vjeçari erdhi në huazim nga Leipzigu, dhe Bayerni nuk dëshiron të heqë dorë nga ai.

“Ne kemi besim te Marcel. Bisedimet me agjentin e tij ishin pozitive. Ne duam që ta rikthejmë lojtarin në formën e ditëve më të mira”, deklaroi Salihamidzic në lidhje me mesfushorin austriak.

Sabitzer është aktivizuar në 30 ndeshje mes Bundesligës dhe Champions League, duke shënuar një gol. Drejtuesit e Leipzigut kërkojnë 15 milionë euro për kartonin e tij.