Notat/ Kuqezinjtë e Empolit zhgënjejnë para syve të Edi Rejës, bind vetëm Asllani

Empoli u mund me rezultatin 4-1 nga Udinese në transfertë dhe lojtarët shqiptarë mund të thuhet se lanë për të dëshiruar, ndërsa ishin duke u ndjekur nga afër në këtë përballje nga trajneri i Kombëtares Edoardo Reja.

Sipas raportimeve të medieve italiane, tekniku ndodhej në stadiumin “Dacia Arena”, ku po shihte performancën e tre lojtarëve që i ka pjesë të skuadrës që grumbullon me Adrian Ismajlin dhe Nedim Bajramin, të cilët kanë qenë rregullisht në ndeshjet e “kuqezinjve” dhe Kristjan Asllanin që është bashkuar së fundmi.

Megjithatë një ndeshje zhgënjyese mund të konsiderohet nga Reja performanca e Ismajlit, i cili shënoi autogol që në minutën e 6’ dhe e Bajramit që thuajse nuk u duk fare në 71’ minuta lojë, derisa u zëvendësua nga Verre.

Teksa krejtësisht ndryshe ka qenë për Asllanin, i cili në pjesën e parë bëri një lojë shumë të bukur, madje tentoi edhe të shënonte, ndonëse pa sukses, ndërsa vazhdimisht vendosi në vështirësi mbrojtjen e Udineses. Ndërsa në pjesën e dytë të përballjes edhe Asllani pësoi rënie të ritmit dhe ashtu si Bajrami, humbi përballë kundërshtarëve.

Ismajli – 5: Pasdite për t’u harruar për mbrojtësin shqiptar, që shënon autogol që në minutën e 6’ dhe nuk arrin të rritet as me kalimin e minutave.

Asllani – 6: I jep rregull dhe gjeometri mesfushës së Empolit, duke luajtur gjithmonë me kokën lart e pak prekje, por me ide të qarta. Provon të gjejë edhe golin me një goditje nga distanca, por është i pafat, teksa bie disi në pjesën e dytë.

Bajrami – 5.5: Shfaqet shumë pak përballë mbrojtjes shumë të fortë fizikisht të Udineses. Empoli ka shumë nevojë për teknikën e tij, megjithatë fantazisti shqiptar vuan jo pak dhe lë fushën e lojës në minutën e 74-t.

Autogoli i Ismajlit: