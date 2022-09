Nottingham Forest në aksion, pranë nënshkrimit me sulmuesin e Chelsea-t

Nottingham Forest ka bërë një lëvizje të orëve të fundit për Michy Batshuayi të Chelsea-t. Sipas gazetarit italian Fabrizio Romano, klubi i sapongjitur në Premier League është i vendosur për të nënshkruar me sulmuesin belg.

Nëse marrëveshja do të zyrtarizohet, Batdhshuayi do të jetë nënshkrimi i 22-të i Forestit në këtë merkato verore!