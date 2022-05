“Nuk do ketë largime”, Mziu: Ja arsyet pse dështuam në finale ndaj Egnatias

Pas humbjes në “Play-Off” ndaj Egnatias me rezultatin 2-0 duke humbur mundësin e ngjitjes në Abissnet Superiore, trajneri i Korabit, Donald Mziu theksoi se ekipi i tij ishte i lodhur, por shtoi se është i kënaqur me lojën e bërë.

Duke folur për “Super Sport”, Mziu theksoi se ndryshe nga sezonet e tjera, këtë edicion nuk do të ketë largime nga ekipi.

Ndërsa sa i përket tensioneve në fushën e lojës, tekniku deklaroi se nuk duhej të kishin ndodhur, por thekson se e kupton skuadrën.

Humbja ndaj Egnatias: “Mendoj se në përgjithësi skuadra reagoi mirë, bëri mirë. Erdhëm në stadiumin e Rrogozhinës për të treguar futbollin tonë dhe besoj se deri diku ia dolëm. Duhej të ishim më të kujdesshëm megjithatë mendoj se skuadra u përgjigj ashtu siç e kërkuam ne. pastaj në fund na lëshuan pak edhe nervat dhe ndaj pësuam edhe golin e dytë.”

Tension në pjesën e dytë, a nuk do duhej më shumë për të gjetur barazimin? “Kemi vuajtur shumë për të ardhur deri këtu, ka qenë një kampionat i gjatë dhe i lodhshëm. Në dy ndeshjet e “Play-Off” kishim dhënë gjithçka dhe mendoj se ishte e akumuluar, ishte lodhja dhe tensioni që kaluan pastaj te pjesa e nervave, por mendoj se e treguam lojën.”

Me qëndrimin në Kategorinë e Parë do ketë ndryshime, më saktë largime si rasti i Skukës vjet: “Kemi vite që punojmë me projekt afat gjatë dhe lojtarë të rinj. Synimi kryesor ka qenë që me lojtarët e rinj të bëhemi trampolinë në Shqipëri, por këtë vit besoj se nuk do kemi shumë ndryshime.”