Nuk ka fitues në “finalen” e mbijetesës, Arminia dhe Greuther Furth ndajnë nga një pikë

Arminia Bielefeld siguroi rezultatin e katërt radhazi pozitiv në Bundesliga, por mori vetëm një pikë në takimin shtëpiak ndaj Greuther Furth të vendit të fundit.

Takimi i luajtur në “Schüco Arena” u mbyll në barazim 2-2. Japonezi Masaya Okugawa ndërmori një inkursion të bukur në minutën e tetë dhe kaloi Arminian në avantazh.

Miqtë reaguan dhe rikthyen baraspeshën në minutën e 35-të. Aksion i bukur individual i 20-vjeçarit Jamie Leweling dhe topi në rrjetë. Greuther Furth gjeti golin e avantazhit në mesin e pjesës së dytë.

Norvegjezi Havard Kallevik Nielsen dërgoi topin në rrjetë, por nuk ishte e thënë që Greuther Furth të arrinte fitoren e dytë në Bundesliga, pasi Gonzalo Castro realizoi një gol fantastik shtatë minuta përpara fundit.

Përfundimisht barazim 2-2 në “finalen” e mbijetesës. Arminia ndan vendin e parafundit me Stuttgart me nga 18 pikë, ndërsa Greuther Furth mbetet në vend të fundit me 7 pikë.