Nuk ka fund tersi për Milan, humbet për tre muaj mbrojtësin

Davide Calabria do të duhet të qëndrojë jashtë fushës së blertë për të paktën tre muaj.

Pas testeve të kryera nga Milan u zbulua se dëmtimi i marrë nga 25-vjeçari në kofshën e djathtë është shumë serioz. Kështu nga Italia raportohet se mbrojtësi nuk pritet të kthehet para vitit 2023.

Kështu “Djalli” do duhet të bëjë për disa muaj pa dy nga emrat e përhershëm të skuadrës si Calabria dhe Saelemaekers, me të dy lojtarët që do duhet të ndalojnë për të paktën 2 deri në 3 muaj.

Ndërkohë infermieria e Milan është plot pasi dhe Simon Kjaer do duhet të pushojë për të paktën një javë, ndërsa në gjendje optimale për ndeshjen e Champions League me Chelsea-n, Stefano Pioli ka vetëm 17 lojtarë.