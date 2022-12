“Nuk ka idiot më të madh”, vijojnë sulmet ndaj Martinez: Mbappe e bëri me trauma

Emiliano Martinez është kthyer në personin më të urryer për tifozët francezë. Portieri i Argjentinës shkëlqeu në fushë duke dhënë kontribut maksimal në fitimin e Kupës së Botës, por aspak jashtë saj me veprimet e tij.

30-vjeçari shkaktoi polemika dhe zemërim me festimin pas shpalljes si portieri më i mirë në Katar 2022. “E kisha me tifozët francezë, arroganca nuk funksionon me mua”, u shpreh “gardiani” latin.

Në lidhje me veprimin e tij ka reaguar edhe Adil Rami, aktualisht pjesë e Troyes në Ligue 1, mbrojtësi që fitoi Botërorin Rusi 2018 me Francën. “Martinez është idioti më i madh i botës së futbollit, më i urryeri!

Mbappe e terrorizoi aq shumë saqë ai feston më shumë fitoren kundër nesh sesa fitimin e Kupës së Botës”, u shpreh ish-lojtari i Milanit, i cili theksoi se portieri më i mirë i Botërorit ishte marokeni Bounou dhe jo Martinez.