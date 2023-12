Nuk ka më dilema, Inter Miami e konfirmon… Futbolli shijon për herë të fundit Ronaldo kundër Messit

Zyrtare, do të ketë edhe një sfidë të fundit mes Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. Do të ndodhë në Riyad, në Arabinë Saudite më datë 1 shkurt 2024 dhe do të jetë pjesë e turit parasezonal të Inter Miami, skuadrës ku bën pjesë Messi që më parë do të përballet me Al Hilalin e Neymar dhe më pas me Al Nassr të Cristiano Ronaldos.Konfirmimi pas një përgënjeshtrimi në fillim të nëntorit, erdhi pikërisht nga klubi amerikan i MLS që bëri të ditur edhe datat e dy miqësoreve.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

