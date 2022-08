Nuk ka më dilema, Laçi zyrtarizon mbrojtësin që e njeh mirë Superioren

Laçi zyrtarizon firmën me ish-mbrojtësin e Bylist, Skënderbeut, Kukësit dhe Flamurtarit, Albi Alla. Futbollisti 29-vjeçar do të jetë i lidhur me klubin kurbinas për dy sezonet e ardhshme.

Pogradeci në sezonet e fundit është aktivizuar në kampionatin kinez, por tani do të rikthehet në Abissnet Superiore. Alla ka qenë pjesë e Nanjing City deri në janar, ku u aktivizua për 15 ndeshje, ndërsa më parë ka pasur eksperienca dhe tek Zibo Cuju dhe Shaanxi Chang’an.

Në karrierën e tij ka dhe një aktivizim me Kombëtaren e Shqipërisë në një miqësore ndaj Bosnjë Hercegovinës në vitin 2017. Alla synon që të ndihmojë skuadrën e Laçit në arritjen e objektivave, por dhe për të rigjetur formën e tij më të mirë.

Kurbinasit do të synojnë këtë edicion që të ruajnë pozitën e tyre në vendet e para të klasifikimit e minimalisht të sigurojnë pjesëmarrjen në arenën ndërkombëtare.