VIDEO/ Nuk përmbahet Vrioni, tregolësh kundër Riedit, merr topin në shtëpi

Giacomo Vrioni i papërmbajtshëm në Bundesligën e Austrisë. Sulmuesi i përfaqësueses kuqezi vazhdon të shënojë në vazhdimësi për Tirolin në këtë fazë të fundit të kampionatit. 23-vjeçari shënoi tre gola në sfidën përballë Riedit, që vijon të luhet edhe në këto momente.

Të parin, lojtari në pronësi të Juventusit (i huazuar te Tiroli), realizoi që në minutën e 11-të, duke zhbllokuar rezultatin, ndërsa në të 28-të dyfishoi epërsinë Sabitzer. Por Vrioni nuk u nda me kaq, vetëm tre minuat pas golit të dytë shënoi sërish me Tirolin, atë të rezultatit 3-0 dhe të dytin personal. Megjithatë. nuk u ndal me kaq. Sulmuesi kuqezi realizoi edhe golin e tij të tretë dhe te rezultatit 4-0 në minutën e 81-të.

Më këtë dygolësh Vrioni shkon në kuotën e 15 finalizimeve dhe pozicionohet i dyti në renditjet e golashënuesve më të mirë të Bundesligës së Austrisë me 2 gola më pak se talenti i Salzburgut, Adeyemi.