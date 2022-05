Nuk pranoi të veshë fanellën në mbështetje të LGBT, mesfushori i PSG merret në pyetje

Idrissa Gueye u shndërrua në një temë diskutimi teksa në ndeshjen e fundit të PSG nuk pranoi të zbriste në fushën e lojës pasi shokët e skuadrës do të mbanin të veshur një fanellë me ngjyra në mbështetje të komunitetit LGBT.

Megjithëse, trajneri Mauricio Pochetino u mundua ta justifkonte mungesën e lojtarit për shka dëmtimi, Federata Franceze nuk është se e ka besuar këtë arsyetim dhe së fudmi e ka ftuar Gueye të japë shpjegime mbi vendimin e tij.

Në Federata janë të përgatitur edhe për mundësinë që Gueye t’i qëndrojë versionit të dëmtimit e në këtë formë, lojtarit do t’i kërkohet që të veshë bluzën speciale dhe të bëjë një foto për ta shpërndarë në rrjetet sociale e për t’i dhënë fund zhurmës së krijuar. Tashmë, mbetet për t’u parë si do të vijojë çështja rreth Gueye me mesfushorin që gjendet në mes të një vorbulle mediatike.