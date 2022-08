Nuk rinovoi kontratën me Zenitin, “bomberi” rus nën urdhrat e Vincenzo Montellas

Tre muaj më parë (më 22 maj), klubi i qytetit rus Shën Petersburg, Zenit, njoftoi zyrtarisht fundin e historisë së dashurisë me Artem Dzyuba, që konsiderohet legjendë e kësaj skuadre. Kontrata i skadonte në qershor, por nuk u rinovua, dhe futbollisti i datëlindjes 1988 përfundoi në listën e lojtarëve të luksit të lirë.

Pas një periudhe të gjatë reflektimi dhe pritjeje, Dzyuba më në fund ka gjetur një skuadër të re. Ai ka nënshkruar me turqit e Adana Demirspor, skuadër e drejtuar nga Vincenzo Montella.

Dzyuba ka nënshkruar për një vit me opsion rinovimin edhe për një sezon, siç njoftoi klubi turk.

Ish-i i Zenitit do të krijojë një dyshe intriguese me Mario Balotellin, sigurisht nëse sulmuesi italian nuk do të ndryshojë skuadër.