Nuk vjen nga elita/ Sulmi më i mirë në Itali, 29 gola në 9 ndeshjet e para të sezonit!

Sulmi më i mirë me 29 gola të shënuar në nëntë ndeshje, me një mesatare prej diçka më shumë se tre gola për 90-minuta. Kjo statistikë është regjistruar në Itali dhe jo, nuk bëhet fjalë për ekipet e elitës si Milan, Napoli, Juventus apo Inter. Ky rekord vjen nga Grupi C i Serisë C, teksa bëhet fjalë për skuadrën e Catanzaros që këtë sezon synon katapultimin e menjëhershëm në Serie B.

Këtë sezon, skuadra kalabreze ka arritur tetë fitore në nëntë ndeshjet e para të sezonit dhe ka shpërthyer në fazën ofensive. Falë 29 golave të realizuar, Catanzaro lë pas edhe Napolin që është skuadra me më shumë gola të realizuar deri më tani në Serie A, 26 të tillë. Madje, napoletanët me emra në organikë si Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski apo Raspadori kanë zhvilluar edhe një ndeshje më shumë se Catanzaro megjithatë nuk e kanë mbërritur kuotën e 29 golave.

Sakaq, Catanzaro nuk po bën mirë vetëm në pjesën e sulmit, por edhe në mbrojtje nuk është keq, pasi janë vetëm katër golat e pësuar deri tani nga skuadra e Vincenzo Vivarini (bashkëpunëtor i Sarrit te Chelsea). Kështu, ëndrra për t’u ngjitur fillimisht në B e më pas në Serie A vijon për Catanzaron me më shumë besim se kurrë teksa kujtojmë se për herë të fundit në elitë, kalabrezët kanë luajtur në sezonin 1982-1983.